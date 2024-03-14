Корпоратизація держпідприємств: у Дунайському пароплавстві вперше сформують наглядову раду
У ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вперше оберуть наглядову раду.
Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.
"В УДП вперше з’явиться наглядова рада. Отримали наказ міністерства щодо її формування", - йдеться в повідомленні.
Двох членів наглядової ради компанії призначить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури як представників держави, Ще трьох буде відібрано за результатами відкритого конкурсу із залученням професійного консультанта.
"У членів Наглядової ради мають бути різні компетенції (експертиза в транспортній галузі, правовій сфері, тощо). Важливо, щоб вони не лише здійснювати незалежний контроль та моніторинг, але й на основі власного досвіду та контактів, сприяли розвитку компанії та залученню інвестицій", - наголосив Москаленко.
Він додав, що задача корпоратизації - збільшити ефективність та незалежність управління, посилити можливості для залучення інвестицій.
Для міжнародних інвесторів важливо розуміти, що ситуацію на українському підприємстві контролює не міністерський чиновник, а команда незалежних фахівців з бездоганною репутацією та достатнім досвідом", - резюмував гендиректор УДП.
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