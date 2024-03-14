Корпоратизація держпідприємств: у Дунайському пароплавстві вперше сформують наглядову раду

У ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вперше оберуть наглядову раду.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

"В УДП вперше з’явиться наглядова рада. Отримали наказ міністерства щодо її формування", - йдеться в повідомленні.

Двох членів наглядової ради компанії призначить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури як представників держави, Ще трьох буде відібрано за результатами відкритого конкурсу із залученням професійного консультанта.

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"У членів Наглядової ради мають бути різні компетенції (експертиза в транспортній галузі, правовій сфері, тощо). Важливо, щоб вони не лише здійснювати незалежний контроль та моніторинг, але й на основі власного досвіду та контактів, сприяли розвитку компанії та залученню інвестицій", - наголосив Москаленко.

Він додав, що задача корпоратизації - збільшити ефективність та незалежність управління, посилити можливості для залучення інвестицій.

Для міжнародних інвесторів важливо розуміти, що ситуацію на українському підприємстві контролює не міністерський чиновник, а команда незалежних фахівців з бездоганною репутацією та достатнім досвідом", - резюмував гендиректор УДП.

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