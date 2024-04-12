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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на возведение фортификаций

Пятница, 12 апреля 2024, 13:06 - Артур Крыжный
 
Генштаб ЗСУ

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из этих средств 1,7 млрд грн будет предназначено для Харьковщины, а 1,5 млрд грн - для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донецкая, Херсонская и Николаевская области.

Всего с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.

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Напомним:

Правительство выделило дополнительные 5,6 миллиарда гривен на возведение фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

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