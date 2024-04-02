Уряд виділив ще майже 6 мільярдів на зведення фортифікацій

Генштаб ЗСУ

Уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", - заявив він.

З них 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн — для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

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Нагадаємо:

З початку року з резервного фонду держбюджету на фортифікації було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становив ще 10,7 мільярда гривень.