Курс валют на 12 апреля: гривня слабеет к доллару, но укрепляется к евро

На конец недели, 12 апреля, Национальный банк ослабил гривнюк доллару США, но укрепил к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,1676 грн, евро - 42,0190 грн (накануне доллар - 39,0232 грн, евро - 42,3616 грн).

На 10:50 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 39,04 - 39,48 грн против котировок в 38,78 - 39,41 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,62- 42,83 грн против курса 42,64 - 42,90 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,0 - 39,5 грн (курс на 11 апреля - 39,0 - 39,4 грн);

Евро - 42,1 - 42,8 грн (курс на 11 апреля - 42,2 - 42,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк - 39,2 - 39,7 грн;

Укрэксимбанк - 39,0 - 39,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,53 грн за доллар, monobank - 39,51 грн.

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