Украина и Словакия договорились проработать отмену ограничений на украинскую агропродукцию

Украина и Словакия договорились как можно быстрее проработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Договорились до середины следующего года системно пересмотреть нашу договорную базу относительно финансово-технического, экономического сотрудничества и социальной защиты. А также проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию", - сообщил Шмыгаль.

Напомним:

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Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме к Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.