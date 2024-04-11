Минобороны выиграло арбитражи на возврат от иностранных поставщиков более 100 миллионов

Министерство обороны по решению Международного арбитражного суда получит 2,7 миллиона долларов (около 108 миллионов гривен) компенсаций за несвоевременные и не в полном объеме поставки вещевого имущества для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что решение касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для ВСУ.

"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и вовремя оплатило стоимость товаров. Однако, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. Более того, некоторые контрагенты не привезли часть товара, оплаченную по договору", - говорится в сообщении.

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В связи с этим МОУ обратилось в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку. А также требовало взыскания процентов годовых за пользование средствами.

"Арбитраж удовлетворил иски Минобороны, и отныне средства за непоставленный товар подлежат немедленному возврату ведомству. Более того, арбитраж обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляться на средства до момента их возврата Минобороны", - резюмировали в министерстве.

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Министерство обороны Украины имеет 211 млрд гривен открытых авансов на закупку вооружения, военной техники и других товаров для нужд армии.