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"Укрзализныця" запускает функцию мониторинга билетов с автовыкупом для всех пользователей

Четверг, 11 апреля 2024, 14:51 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа, которая успешно прошла тестирование. Теперь она доступна для всех пользователей мобильного приложения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, доступен мониторинг двух типов:

  • Мониторинг конкретного поезда: позволяет отслеживать наличие конкретных мест.
  • Мониторинг направления: позволяет отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

В случае мониторинга конкретного поезда можно активировать функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно:

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  • Внести данные пассажиров.
  • Оплатить заказ.

При активации функции сразу будет происходить снятие средств с карты. Если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства автоматически вернутся на карту.

Когда необходимые билеты будут найдены, поступит пуш-уведомление в мобильном приложении. Если активирована функция автовыкупа, поступит пуш-уведомление о том, что билеты уже выкуплены.

Мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако можно получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

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Напомним:

АО "Укрзализныця" по итогам прошлого года получила 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

АО "Укрзализныця" в сентябре 2024 года планирует представить 18 новых контейнерных маршрутов по территории Европы.

Укрзализныця
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