Ford отзывает почти 43 тысячи внедорожников из-за риска воспламенения двигателя

Компания Ford отзывает почти 43 000 небольших внедорожников из-за того, что бензин может вытекать из топливных форсунок на горячие поверхности двигателя, увеличивая риск пожара. Но отзыв не предусматривает устранение утечек топлива.

Об этом сообщает АР.

Отзыв касается некоторых внедорожников Bronco Sport 2022 и 2023 модельных годов, а также внедорожников Escape 2022 года. Все они имеют 1,5-литровые двигатели.

В документах, поданных американским регуляторам безопасности, Ford отмечает, что топливные форсунки могут трескаться, а бензин или пары могут накапливаться вблизи источников воспламенения, что может привести к пожару.

Реклама:

Дилеры установят трубку, которая позволит бензину стекать от горячих поверхностей к земле под автомобилем. Они также обновят программное обеспечение для управления двигателем, чтобы обнаружить падение давления в системе впрыска топлива. Если это произойдет, программное обеспечение отключит топливный насос высокого давления, уменьшит мощность двигателя и снизит температуру в моторном отсеке, согласно документам, опубликованным в среду на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения.

В документах компания сообщает о пяти пожарах под капотом и 14 гарантийных заменах топливных форсунок, но нет никаких сообщений об авариях или травмах.

Компания также заявила, что расширит гарантийное покрытие на треснувшие топливные форсунки, поэтому владельцы, которые столкнутся с этой проблемой, получат замену. Ford заявил, что ремонт уже доступен, а детали расширенной гарантии будут доступны в июне.

Реклама:

Напомним:

В 1 квартале 2024 года украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это на 59% больше, чем в прошлом году.

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 шт.), также в топ-3 СһеѵгоІет Volt (138 ед.) и Toyota Prius (136 ед.).