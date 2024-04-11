Попит на гібридні авто в Україні зріс на 60%: які моделі найпопулярніші

У 1 кварталі 2024 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис гібридних легкових авто (HEV i PHEV) - це на 59% більше, ніж торік.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому частка нових авто в цій кількості становила 51%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (480 од.). Далі йде Toyota Camry (221 од.), замикає топ-3 Nissan Qashqai (164 од.).

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У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 шт.), також у топ-3 Сhevrolet Volt (138 од.) та Toyota Prius (136 од.).

Нагадаємо:

У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

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Економічна правда