"єРобота": стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для розвитку бізнесу

З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

За даними Мінекономіки, гранти від держави на започаткування чи розширення переробного бізнесу отримали вже 660 підприємств на 3,3 млрд грн.

Цього року на фінансування ще 1000 грантів закладено загалом 5,4 млрд грн.

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За грантовою програмою для переробних підприємств "Новий рівень" підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. Обовʼязкова умова надання коштів – створення до 25 нових робочих місць.

У Мінекономіки нагадали, що урядовий проєкт "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Нагадаємо:

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У межах програми "єРобота" держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.