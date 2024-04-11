Россия повредила объекты "Укрэнерго" в пяти областях

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Россияне нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что на Харьковщине применены графики аварийных отключений. Сейчас в других регионах ограничения потребления не применялось.

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Напомним:

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.