Россияне в очередной раз атаковали газовую инфраструктуру на западе страны
Ночью российские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области: объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет.
Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме. Это все, что могу сообщить по состоянию на этот час", - написал он.
Напомним:
Ранее россияне повредили наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.
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Экономическая правда