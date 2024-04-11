Россияне в очередной раз атаковали газовую инфраструктуру на западе страны

Ночью российские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области: объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет.

Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме. Это все, что могу сообщить по состоянию на этот час", - написал он.

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Напомним:

Ранее россияне повредили наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.

Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.

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Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области - вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Россияне нанесли 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.

Экономическая правда