Россияне повредили наземную инфраструктуру газового хранилища "Нафтогаза"
Воскресенье, 24 марта 2024, 17:14 -
В результате обстрела была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.
Об этом сообщила пресс-служба "ПАО Нафтогаз".
"Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб", - сообщил Алексей Чернышев.
Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС - Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
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Ранее не сообщали подробности попадания в объект "Нафтогаза".
Напомним:
После ночного обстрела 23 марта, были повреждены объекты Нафтогаза на западе страны.
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