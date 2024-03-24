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Россияне повредили наземную инфраструктуру газового хранилища "Нафтогаза"

Воскресенье, 24 марта 2024, 17:14 - Владимир Туник-Фриз

В результате обстрела была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.

Об этом сообщила пресс-служба "ПАО Нафтогаз".

"Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб", - сообщил Алексей Чернышев.

Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС - Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

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Ранее не сообщали подробности попадания в объект "Нафтогаза".

Напомним:

После ночного обстрела 23 марта, были повреждены объекты Нафтогаза на западе страны.

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Экономическая правда
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