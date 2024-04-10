Специалисты "Нафтогаза" запустили новую высокопроизводительную газовую скважину

В Украине заработала еще одна высокопроизводительная скважина, которая ежедневно дает 140 тысяч кубометров газа. Это пятая высокодебитная скважина, запущенная группой "Нафтогаз" с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Глубина новой скважины - 2350 метров. Она пробурена на одном из частично истощенных месторождений на востоке Украины. На сегодня специалистами компании запланировано бурение следующей эксплуатационной скважины в этой части месторождения.

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Напомним:

"Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведочную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки.

В декабре 2023 года "Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

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