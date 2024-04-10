В России для блокировки сайтов начнут использовать ИИ 

Российский орган цензуры Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Издание ознакомилось с новой версией паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора. Согласно документу, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ. В 2023 году, исходя из данных паспорта, реестр запрещенных сайтов велся без применения ИИ.

Информационная системы мониторинга интернет-ресурсов ИС МИР, как следует из тендерной документации от 2021 года, предназначена для отслеживания текстов с запрещенной информацией, их классификации по характеру (нейтральное, негативное или положительное мнение автора) и поиска перепечаток.

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В прошлом году подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявлял тендер на интеграцию ИС МИР с другими системами, в том числе с ИС "Окулус", предназначенной для поиска изображений и символов.

В 2023 году Роскомнадзор выявлял незаконный контент в интернете через три часа после публикации. В 2024 году показатель планируется сократить до двух часов, а по итогам 2026 года - до одного.

Также служба планирует повысить эффективность работы: в частности, снизить показатель ошибочно выявленных признаков нарушений в СМИ с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

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Напоминаем:

В ноябре сообщалось, что Россия готовит собственную стратегию развития искусственного интеллекта, чтобы не позволить Западу развивать монополию в этой сфере.