Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2036 года

Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 млрд долларов) на восстановление и поддержку Украины в течение следующих 12 лет - до 2036 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

"Поддержка основывается на существующем сотрудничестве со страной и должна быть усилена в течение следующих двенадцати лет, как решил Федеральный совет на своем заседании 10 апреля 2024 года. До 2036 года на эти цели планируется выделить всего 5 миллиардов швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Как первый шаг, около 1,5 миллиарда швейцарских франков будет выделено из бюджета международного сотрудничества до 2028 года. На сегодня Швейцария потратила около 3 миллиардов швейцарских франков на поддержку Украины.

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Напомним:

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.