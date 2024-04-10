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Альтернатива Starlink: "Киевстар" будет предоставлять доступ к спутниковому интернету OneWeb

Среда, 10 апреля 2024, 15:38 - Анастасия Жарикова

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" будет официальным представителем британской OneWeb в Украине и сможет предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного спутникового доступа к интернету - альтернативу Starlink.

Об этом рассказал B2B-директор "Киевстар" Константин Вечер на Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы тестируем с некоторыми силами обороны технологии OneWeb. Мы будем официальным представителем компании в Украине. Также сможем предлагать эти услуги бизнесу", - рассказал Вечер.

Он добавил, что OneWeb имеет собственную спутниковую сеть и может обеспечить высокоскоростной спутниковый интернет, в том числе в нестандартных условиях.

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"Мы понимаем и имеем запросы... от специальной сферы Вооруженных Сил Украины к тому, что Starlink не выполняет, не всегда выполняет тех задач, на которое возлагает на нее бизнес или оборона. Это - предоставление связи в критических условиях", - пояснил Вечер.

В частности, ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщал, что во время массированных обстрелов и перебоев с энергоснабжением в Харькове, которые возникли в результате разрушений объектов критической инфраструктуры, у "Укрпочты" возникли проблемы с работой Starlink. Выяснилось, что Starlink не работают в зоне активности средств радиоэлектронной борьбы.

Напоминаем:

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Компания OneWeb запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников, что позволит конкуренту Starlink Илона Маска предложить глобальное широкополосное покрытие уже в этом году.

Киевстар интернет услуги
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