Рада ратифицировала обновленное Соглашение о свободной торговле с Канадой
Верховная Рада на заседании 10 апреля одобрила законопроект №0242 о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.
За проект закона проголосовали 317 народных депутатов.
"Это не само новое соглашение, это изменения к нему (добавили услуги). Само соглашение было заключено еще в 2017 году", - добавил нардеп.
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Напоминаем:
В марте Канада завершила ратификацию обновленного Соглашения о свободной торговле с Украиной - генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала законопроект о ратификации обновленного соглашения, после чего он вступил в силу.
Новое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно расширить привлечение отечественного бизнеса к международным цепочкам поставок.