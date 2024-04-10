Рада ратифицировала обновленное Соглашение о свободной торговле с Канадой

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Верховная Рада на заседании 10 апреля одобрила законопроект №0242 о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За проект закона проголосовали 317 народных депутатов.

"Это не само новое соглашение, это изменения к нему (добавили услуги). Само соглашение было заключено еще в 2017 году", - добавил нардеп.

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Напоминаем:

В марте Канада завершила ратификацию обновленного Соглашения о свободной торговле с Украиной - генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала законопроект о ратификации обновленного соглашения, после чего он вступил в силу.

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Новое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно расширить привлечение отечественного бизнеса к международным цепочкам поставок.