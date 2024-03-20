Канада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Канада завершила ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною - генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої угоди, після чого він набув чинності.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сенат Канади схвалив цей законопроєкт у третьому й останньому читанні менш ніж за годину до цього.

Раніше цей законопроєкт подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад.

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Для того, аби перевагами угоди могли скористатись аби підприємці обох країни, її ще має ратифікувати Україна.

Оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.

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Нагадуємо:

На початку лютого Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною, яку премʼєр Канади Джастін Трюдо та президент Володимир Зеленський підписали ще у вересні.