Российская нефть Urals торгуется со значительным превышением ценового лимита стран "Большой семерки" в 60 долларов. Это свидетельствует о значительном несоблюдении этой санкционной меры.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Российская нефть Urals, которая экспортируется из портов Балтийского и Черного морей, стоит около 75 долларов за баррель. Рост цен связывают с более широкой геополитической динамикой.

Ограничение G7 требует, чтобы любая западная компания, которая занимается транспортировкой российской нефти, получила так называемую аттестацию - документ, удостоверяющий, что груз стоит 60 долларов за баррель или меньше. Если этого нет, они не имеют права предоставлять свои услуги.

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Хотя нефть Urals почти весь год держалась выше 60 долларов, этот месячный скачок за черту 70 долларов ставит под сомнение доверие к этим сертификатам для трейдеров.

Когда нефть Urals прибывает в Индию, то ее покупная цена составляет 88 долларов за баррель, что всего на 3,80 доллара ниже нефти марки Brent. Другая российская нефть ВСТО, которая экспортируется из портов на востоке России, стоит 84 доллара за баррель.

Напомним:

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С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.

Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США.