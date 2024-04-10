Все потребители на Николаевщине и Херсонщине снова со светом
Среда, 10 апреля 2024, 13:46 -
По состоянию на 13:30 восстановлено энергопитание всех потребителей на Николаевщине и Херсонщине, которые остались без света из-за повреждений в сетях облэнерго.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"На Николаевщине и Херсонщине восстановлено энергопитание всех потребителей, которые обесточивались из-за повреждений в сетях облэнерго", - говорится в сообщении.
Ранее, пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщала, что диспетчерский центр компании приказал облэнерго применить аварийные отключения.
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Напомним:
В результате российских обстрелов 10 апреля повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго".
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