В местные бюджеты в первом квартале перечислили более 36 миллиардов

Местные бюджеты в январе-марте 2024 года получили 36,2 млрд гривен трансфертов из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В I квартале 2024 года Минфин в соответствии с бюджетным законодательством обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 36,2 млрд грн, что составляет 93,9 % от предусмотренных росписью ассигнований", - говорится в сообщении.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 апреля составляют 141,1 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше чем по состоянию на 1 марта.

Реклама:

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.