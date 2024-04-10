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В местные бюджеты в первом квартале перечислили более 36 миллиардов

Среда, 10 апреля 2024, 13:51 - Артур Крыжный

Местные бюджеты в январе-марте 2024 года получили 36,2 млрд гривен трансфертов из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В I квартале 2024 года Минфин в соответствии с бюджетным законодательством обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 36,2 млрд грн, что составляет 93,9 % от предусмотренных росписью ассигнований", - говорится в сообщении.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 апреля составляют 141,1 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше чем по состоянию на 1 марта.

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Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.

Минфин местные бюджеты
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