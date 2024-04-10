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Россия снова провалила запуск космической ракеты "Ангара-А5"

Среда, 10 апреля 2024, 13:10 - Анастасия Жарикова

С космодрома Восточный 10 апреля снова не запустили тяжелую ракету "Ангара-А5", пуск снова перенесли на сутки.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Ракету уже пытались запустить накануне, однако за несколько минут до старта прозвучали команды "отбой пуска" и "подготовить стоянку на 24 часа". 

"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", - прокомментировал причины отбоя запуска глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

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Запуск ракеты перенесли на 24 часа. Впоследствии Госкомиссия допустила ракету к повторному запуску 11 апреля.

Напоминаем:

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион" должен был состояться 9 апреля, однако его отменили в последний момент.

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