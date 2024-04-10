Курс валют на 10 апреля: сколько стоят доллар и евро

На 10 апреля Национальный банк вернулся снизил курс гривни к доллару всего на 1 копейку, евро подорожал существеннее.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 38,9945 грн, евро - 42,3519 грн (накануне доллар - 38,9882 грн, евро - 42,2008 грн).

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,99 - 39,35 грн против котировок в 38,66 - 39,34 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,78- 42,92 грн против курса 42,62 - 42,94 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,9 - 39,35 грн (курс на 9 апреля - 38,8 - 39,3 грн);

Евро - 42,2 - 42,9 грн (курс на 9 апреля - 42,21 - 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,75 - 39,35 грн;

Ощадбанк - 38,95 - 39,5 грн;

Укрэксимбанк - 38,85 - 39,45 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,22 грн за доллар, monobank - 39,21 грн.

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