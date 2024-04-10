Бум экспорта электромобилей из Китая способствует росту спроса на корабли для перевозки авто

Китайские автопроизводители и грузоотправители заказывают рекордное количество судов для перевозки автомобилей, чтобы поддержать бум экспорта электромобилей, ведущий Китай к созданию четвертого по величине флота в мире к 2028 году.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным консалтинговой компании по вопросам судоходства Veson Nautical, Китай имеет восьмой по величине флот в мире с 33 кораблями-автовозами. Япония является крупнейшей в мире с 283 кораблями, за ней следуют Норвегия (102 корабля), Южная Корея (72) и остров Мэн (61).

В то же время у китайских компаний есть 47 заказов, что составляет четверть всех заказов в мире. Среди покупателей – SAIC Motor, Chery Automobile и электрогигант BYD, а также грузоотправители, такие как COSCO и China Merchants от имени китайских автопроизводителей.

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"После того, как эта армада будет доставлена в Китай, контролируемый Китаем автопарк подскочит с нынешних 2,4% до 8,7%. Мы ожидаем, что новые торговые маршруты будут созданы исключительно для китайских OEM (автопроизводителей)", – сказал аналитик Veson Андреа де Лука.

"Благодаря жесткой конкуренции, экономным потребителям и безжизненной экономике автопроизводители ускорили экспансию на рынки, где их транспортные средства имеют более высокие цены, чем дома. В прошлом году Китай обогнал Японию как крупнейшего экспортера автомобилей", – пишет Reuters.

Только BYD в 2023 году экспортировала более 240 тыс автомобилей, что составляет около 8% ее мировых продаж, и планирует экспортировать до 400 тыс автомобилей в этом году.

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Иностранные аналоги, такие как Tesla и Volkswagen, также расширили производство в Китае для экспорта, чтобы воспользоваться преимуществами рентабельной цепи снабжения страны.

Рост стоимости доставки и поддержка местных властей убедили автопроизводителей покупать корабли самостоятельно.

Согласно данным консалтинговой компании Clarkson, к концу 2023 года ежедневная ставка фрахтования перевозчика на 6 500 транспортных средств достигла 115 тыс долл., что в семь раз превышает средний показатель 2019 года.

В то же время, рост экспорта побудил США и ЕС обвинить Китай в попытке справиться с избыточными промышленными мощностями, наполнив свои рынки недорогими продуктами.

Напомним:

Импортные автомобили накапливаются в европейских портах, превращая их в "автостоянки", поскольку автопроизводители и дистрибьюторы борются с замедлением продаж и логистическими проблемами, в том числе с нехваткой водителей грузовиков.

Отмечается, что китайские производители электромобилей, которые не имеют сетей сбыта или дальнейшей транспортировки, являются основными причинами простоя.