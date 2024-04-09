Европейские порты превратились в "автостоянки" из-за накопления китайских электромобилей – FT

Импортные автомобили накапливаются в европейских портах, превращая их в "автостоянки", поскольку автопроизводители и дистрибьюторы борются с замедлением продаж и логистическими проблемами, в том числе с нехваткой водителей грузовиков.

Об этом пишет FInancial TImes.

Отмечается, что китайские производители электромобилей, которые не имеют сетей сбыта или дальнейшей транспортировки, являются основными причинами простоя.

"Представители портов и автопроизводителей указывают на скопление китайских электромобилей как на одну из главных причин проблемы, поскольку некоторые компании бронируют слоты для доставки, не заказывая дальнейшую транспортировку", - говорится в материале.

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"Дистрибьюторы автомобилей все чаще используют паркинги порта как депо. Вместо того, чтобы хранить автомобили у дилеров, они собирают их на автомобильном терминале", - заявили в порту Антверпен-Брюгге, чей порт в Зебрюгге является самым загруженным портом Европы для импорта автомобилей. Все основные автомобильные терминалы борются с пробками, добавили в порту.

Некоторые представители автомобильной промышленности заявили, что китайские автопроизводители продают свои автомобили в Европе не так быстро, как они ожидали, что стало основной причиной перенасыщения портов региона.

"Это хаос", - описал ситуацию один из собеседников FT.

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Китайский экспорт автомобилей в 2023 году был на 58% выше, чем годом ранее, что привело к значительным изменениям на рынке транспортных средств. За первые два месяца этого года основными направлениями экспорта китайских электромобилей и гибридов в Европе были Бельгия, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Экономическая правда