С начала года в бюджет поступило налогов более чем на 400 миллиардов

ГНС

В сводный бюджет в январе – марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило 401,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что в государственный бюджет поступило 303,7 млрд грн., в местные бюджеты - почти 97,8 млрд грн.

При этом поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-марте 2024 составили 280 млрд грн. На счета плательщиков возмещено 32,7 млрд грн НДС.

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Напомним:

В течение января-марта 2024 года в государственный бюджет Украины перечислено 136,8 млрд грн таможенных платежей, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.