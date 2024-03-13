Акции владельца Zara подорожали до рекордного уровня после годового отчета

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Акции испанской компании по производству одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, в среду выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года.

Об этом пишет СNBC со ссылкой на данные Лондонской фнансовой биржи.

Продажи за год выросли на 10,4% до 35,9 миллиардов евро - это рекордный показатель. Продажи выросли во всех географических регионах и среди всех брендов Inditex, заявили в компании.

Всего на конец года работало 5 692 магазина, сообщили в Inditex.

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В компании планируют дальнейшее расширение в 2024 году, в том числе за счет магазинов Zara в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Компания также планирует открыть новые распределительные центры в 2024 и 2025 годах в рамках большого плана расширения логистики, что будет стоить компании 900 миллионов евро инвестиций.

Чистая прибыль также достигла нового максимума после того, как выросла на 30,3% с 2022 года до 5,4 миллиарда евро.

"Результаты деятельности Inditex в 2023 году были замечательными. Наши команды смогли воспользоваться возможностями для дальнейшего роста. Мы инвестируем, чтобы стимулировать будущий рост и продолжаем предлагать привлекательное вознаграждение акционерам", - заявил генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас.

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Испанская компания по производству одежды владеет рядом чрезвычайно популярных брендов, включая Zara, а также Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, премиальную сеть Massimo Dutti и спортивную сеть Oysho.

Zara сделала наибольший вклад в продажи в 2023 году, за ней следуют Pull & Bear и Massimo Dutti, сообщили в среду в Inditex.

Компания также отметила, что 2024 год начался успешно: продажи выросли на 11% за период с 1 февраля по 11 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономическая правда