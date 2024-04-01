РФ планирует сократить экспорт дизельного топлива в апреле до пятимесячного минимума

Россия планирует снизить ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов до минимума за пять месяцев, поскольку нападения украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и сезонное техническое обслуживание резко снизили темпы переработки нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно отраслевым данным, предоставленным Bloomberg, загрузка дизельного топлива из трех основных портов страны на Черном и Балтийском морях, включая некоторые объемы из Беларуси, в этом месяце, вероятно, снизится до примерно 2,29 миллиона тонн.

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По расчетам, основанным на данных разведывательной фирмы Kpler, это составляет чуть более 569 000 баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 000 баррелей из этих же портов в марте.

Россия сокращает морские поставки дизельного топлива после того, как недельные темпы переработки нефти снизились до минимума за 10 месяцев из-за нападений украинских дронов. Сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета и временно сократит переработку нефти на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах, также оказывает давление на потоки дизельного топлива в стране.

План экспорта дизельного топлива на апрель, предоставленный Bloomberg, показывает только потоки, поступающие в три ключевых внутренних порта по трубопроводу. Он не включает меньшие объемы, отправляемые в экспортные терминалы по железной дороге и вне системы трубопроводов для нефтепродуктов ПАО "Транснефть". Фактические потоки могут отличаться в зависимости от погоды и спроса со стороны иностранных клиентов.

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Напомним:

Экспорт дизтоплива и газойля из российских портов на прошлой неделе, которая закончилась 24 марта, упал на 25% - до 703 тысяч тонн.