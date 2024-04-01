НАПК завершило кампанию приема деклараций: сколько документов подали

До 31 марта, когда заканчивается период подачи деклараций за отчетный период 2023 года, публичные служащие подали более 664 тысяч документов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Для сравнения, за предыдущую кампанию, которая включала сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходила после восстановления декларирования было подано 744,6 тыс. и 712,9 тыс. соответственно.

В НАПК напомнили, что при допущении ошибки при заполнении деклараций, у публичных служащих есть возможность в течение 30 дней со дня подачи декларации подать исправленную декларацию, но сделать это можно только один раз.

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В начале этого года НАПК начало осуществлять полные проверки деклараций с применением нового риск-ориентированного подхода к процессу отбора деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет выбираться способ проверки - автоматизированная или уполномоченным лицом НАПК.

Процесс оценки рисков представленных деклараций еще продолжается. Устойчивый рейтинг деклараций по показателям риска от большего к меньшему ожидается примерно через месяц.

По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения на более чем 9 млн грн.

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Автоматизированную проверку прошли около 160 тыс. деклараций, поданных за отчетный период 2021 года и более 137 тыс. деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, которые проходили автоматизированную проверку.

Напоминаем:

Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дії" для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации.