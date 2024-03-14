В первые два месяца года на соцвыплаты направили на миллиард меньше, чем в прошлом году

Минфин

В январе – феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале – 38,2 млрд гривен. В эти же месяцы 2023 года было выделено на 1,2 миллиарда гривен больше – 76,5 млрд грн, в том числе в феврале – 39,9 млрд гривен.

Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, в этом году средства были направлены:

42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн – в поддержку малообеспеченных семей;

9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;

0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

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