В Харькове вынуждены вернуться к почасовым отключениям света

Міненерго

После кратковременной отмены ограничений на поставку электроэнергии, в Харькове вернулись к почасовым отключениям света из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, а также недостатка локальной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Это связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локальной генерации в результате разрушения электростанций и роста потребления", - говорится в сообщении Минэнерго.

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Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных дальнейших атак.

Напомним:

Утром 31 декабря сообщали, что в Харькове отменили ограничения электроэнергии, впервые с 22 марта, когда энергетическая инфраструктура города значительно пострадала от российских обстрелов

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