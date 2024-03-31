В Харькове вынуждены вернуться к почасовым отключениям света
После кратковременной отмены ограничений на поставку электроэнергии, в Харькове вернулись к почасовым отключениям света из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, а также недостатка локальной генерации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Это связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локальной генерации в результате разрушения электростанций и роста потребления", - говорится в сообщении Минэнерго.
Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных дальнейших атак.
Напомним:
Утром 31 декабря сообщали, что в Харькове отменили ограничения электроэнергии, впервые с 22 марта, когда энергетическая инфраструктура города значительно пострадала от российских обстрелов