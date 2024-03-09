S&P считает "фактической уверенностью" дефолт Украины по внешним долгам

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Международное рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг Украины в иностранной валюте, изменив его с "ССС" на "СС".

Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая значительный ущерб, нанесенный физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины характеризуются высокой степенью неопределенности", - говорится в отчете S&P.

Агентство сообщило, что его прогноз по рейтингу Украины по обязательствам является негативным.

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В S&P заявили, что ожидают, что Украина начнет официальные переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс до середины 2024 года.

Напомним:

В апреле 2023 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC" с негативными прогнозами.

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