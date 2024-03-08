Биткоин ненадолго поднялся до рекордного уровня в более 70 тысяч долларов

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Биткоин ненадолго поднялся до рекордного уровня, превысив 70 тыс долл, поскольку спрос инвесторов на новые спотовые биржевые криптовалюты в США до сих пор растет.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ведущая криптовалюта впервые превысила отметку в 70 тыс долл благодаря спросу инвесторов на новые спотовые биржевые криптовалюты в США и ожиданиям падения глобальных процентных ставок.

"Биткоин поднялся до 70 105 долл, а затем быстро упал, и в последний раз торговался на уровне 68 317 долл", - говорится в сообщении.

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За последние несколько недель миллиарды долларов поступили в ETF, и рынок получает дополнительную поддержку от прогноза, который включает обновление платформы блокчейна Ethereum, где размещена вторая по величине криптовалюта Ether.

Тем не менее, некоторые инвесторы утверждают, что трудно избавиться от спекулятивного характера этих активов. После достижения рекордного максимума 5 марта биткойн резко изменил курс и упал более чем на 10% ниже уровня 60 тыс долл.

Напомним:

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Цена биткоина 5 марта установила новый исторический рекорд, поднявшись выше 69 тысяч долларов США на криптовалютной бирже Coinbase.