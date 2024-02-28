Литва виділила понад 300 тисяч євро на підтримку біженців з України

Уряд Литви погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.

Про це повідомляє видання TV3.

304 тисячі євро буде витрачено у лютому 2024 року. Серед них 160 тисяч євро на стаціонарний соціальний догляд, 130 тисяч євро на одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини й 14 тисяч євро на інституційний соціальний догляд.

Ще 21 861 євро буде виділено на відшкодування витрат на проживання українців, понесених Вільнюською університетською лікарнею в жовтні-грудні 2023 року.

Реклама:

Нагадаємо:

Литва надає біженцям України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу. Станом на березень 2023 року у Литві зареєстровано близько 42 тисяч українських біженців.

Реклама: