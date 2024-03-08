Moody's улучшило прогноз рейтингов ПриватБанка до "стабильного"

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов "ПриватБанка" в гривне и иностранной валюте на уровне "Caa3/NP" и улучшило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам с "негативного" на "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Аналитики агентства отмечают, что качество активов "ПриватБанка" оставалось стабильным в течение 2023 года.

"ПриватБанк продолжает демонстрировать высокую доходность, что отражается в высоком показателе рентабельности активов на уровне 5,5% в 2023 году. Высокий уровень рентабельности банка будет оставаться достаточным для покрытия возможных кредитных убытков, защищая капитал от ухудшения", - отмечено в сообщении Moody's.

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Напомним:

Агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов и необеспеченного долга Ощадбанка с "негативного" на "стабильный".