Moody's улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов Ощадбанка

Агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов и необеспеченного долга Ощадбанка с "негативного" на "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги банковских депозитов (long-term deposit rating), приоритетных необеспеченных обязательств (long-term senior unsecured debt rating) и риска контрагента (long-term counterparty risk rating) Ощадбанка на уровне "Caa3" и изменило прогноз с "негативного" на "стабильный".

Прогноз "стабильный" отражает мнение Moody's о том, что устойчивость и самого Ощада, и операционной среды в Украине может обеспечить сохранение кредитоспособности банка", - говорится в сообщении.

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В то же время Moody's повысило рейтинги Ощадбанка по национальной шкале - долгосрочный рейтинг банковских депозитов (long-term national scale deposit rating) с "Caa3.ua" до "Caa2.ua" и долгосрочный рейтинг риска контрагента (long-term national scale сounterparty risk rating) с "Caa3.ua" до "Caa2.ua".

В своем отчете агентство отметило, что качество активов Ощадбанка в 2023 году оставалось стабильным, добавили в госбанке.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года банк продемонстрировал хорошие показатели доходности, достигнув уровня рентабельности активов в 1,4%; вместе с тем коэффициент достаточности регулятивного капитала (Н2) оставался на уровне около 14%, а основного капитала (Н3) 9%, что выше нормативных минимумов в 10% и 7% соответственно.

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Также указано, что Ощадбанк поддерживает значительные запасы ликвидных активов, которые по состоянию на конец 2023 года составляли более 60% от общих активов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда