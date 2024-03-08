Вражеские обстрелы вызвали пожары на шахте и подстанции
Пятница, 8 марта 2024, 10:53 -
В результате обстрела ночью 8 марта произошел пожар в административно-бытовом комплексе одной из шахт в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Без пострадавших, шахта запитана", - говорится в сообщении.
Также на подстанции облэнерго в Одесской области произошел пожар, в результате которого отключился трансформатор, питающий бытовых потребителей. Н
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Сейчас пожар ликвидировали, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Напоминаем:
7 марта из-за боевых действий были повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.
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