Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей. Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.
Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".
Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 24%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3881 шт. (новых – 926 шт., б/у – 2955 шт.).
Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.
В топ-5 новых электромобилей месяца попали:
- Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
- BYD Song Plus – 104 ед.;
- Honda eNS1 – 96 ед.;
- Nissan Ariya – 71 ед;
- Honda M-NV – 49 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 416 ед;
- Tesla Model 3 – 380 ед.;
- Tesla Model Y – 279 ед;
- Volkswagen e-Golf – 210 ед;
- Hyundai Kona Electric – 161 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысяч новых легковых авто - по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%.