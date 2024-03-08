Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров

В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей. Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 24%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3881 шт. (новых – 926 шт., б/у – 2955 шт.).

Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.

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В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID.4 – 257 ед.;

BYD Song Plus – 104 ед.;

Honda eNS1 – 96 ед.;

Nissan Ariya – 71 ед;

Honda M-NV – 49 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 416 ед;

Tesla Model 3 – 380 ед.;

Tesla Model Y – 279 ед;

Volkswagen e-Golf – 210 ед;

Hyundai Kona Electric – 161 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним:

В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысяч новых легковых авто - по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%.