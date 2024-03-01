Рынок новых легковых авто в феврале вырос на 51%: что покупали украинцы

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В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысяч новых легковых авто - по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%.

Об этом пишет профильная ассоциация "Укавтопром".

При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.

Отмечается, что лучший результат месяца показала марка Toyota - 858 авто, это на 70% больше, чем в прошлом году.

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Дальше идет Renault - 706 авто (+64%). Замыкает топ-3 Volkswagen - 472 ед. (+53%).

Также в топ-5 Skoda (452 ед., +38%) и Peugeot - 348 ед. (+364%).

"Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации в феврале

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Всего с начала года отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В январе в Украине было продано около 4,4 тысячи новых легковых авто, что на 47% больше чем в январе 2023 года.

Экономическая правда