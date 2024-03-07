"Укрзализныця" запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов
АО "Укрзализныця" запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
- мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
- мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).
В случае мониторинга конкретного поезда возможно включить функцию автоматической покупки билетов.
"Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", - пояснили в УЗ.
Когда же необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если функция автовыкупа активирована, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.
Тестовое приложение можно скачать по ссылкам:
"Ласково предупреждаем: при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок - поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", - отметили в Укрзализныце.
Напоминаем:
"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов.