"Укрзализныця" запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов

АО "Укрзализныця" запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда возможно включить функцию автоматической покупки билетов.

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"Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", - пояснили в УЗ.

Когда же необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если функция автовыкупа активирована, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Тестовое приложение можно скачать по ссылкам:

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"Ласково предупреждаем: при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок - поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", - отметили в Укрзализныце.

Напоминаем:

"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов.