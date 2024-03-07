Золото достигло исторического максимума и продолжает рост

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Цена золота достигла исторического максимума во время торгов 7 марта и продолжает повышаться.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Котировки апрельских контрактов на нью-йоркской бирже Comex в четверг выросли на 0,3% - до 2163,9 долл за унцию. Предыдущие торги они завершили на рекордной отметке 2158,2 долл за унцию.

Издание Trading Economics отмечает, что ралли поддерживается ослаблением курса доллара США и снижением доходности гособлигаций. Это, в свою очередь, обусловлено надеждами на то, что ФРС США в ближайшее время начнет снижать процентные ставки на фоне ухудшения ситуации в экономике страны.

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Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры сейчас оценивают в 70% вероятность ее снижения Федрезервом в июне.

Также эксперты ожидают, что цена на золото будет пищниметься это выше, поскольку "бычьи" настроения остаются доминантными.

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5 марта золото подскочило до исторического максимума после того, как спекуляции относительно поворота в политике ФРС и геополитические риски способствовали росту цен на драгоценный металл.