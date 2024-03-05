Ціни на золото підскочили до історичного максимуму

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Золото підскочило до історичного максимуму після того, як спекуляції щодо повороту в політиці ФРС та геополітичні ризики сприяли зростанню цін на дорогоцінний метал.

Про це пише Bloomberg.

Так, злиток подорожчав на 1,3% до 2,141,79 дол за унцію, "перш ніж розгубити свої прибутки". Це побило попередній рекорд у 2 135,39 дол, встановлений 4 грудня минулого року.

"За останні п'ять сесій золото додало у вартості близько 100 доларів, чому сприяло поєднання очікувань пом'якшення монетарної політики, геополітичної напруженості та ризику відкату на фондових ринках. Масштаб нещодавнього руху здивував деяких спостерігачів ринку, які кажуть, що він може бути частково зумовлений імпульсом", - пише агентство.

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Сировинний стратег Saxo Bank A/S Оле Хансен вважає, що зростаючий ризик корекції фондового ринку, про що свідчать слабкі виробничі дані в США в п'ятницю, міг переконати деяких інвесторів вийти з акцій і перейти в золото.

Хоча час повороту в політиці ФРС залишається невизначеним, ознаки того, що він наближається, підтримують золото з середини лютого.

"Ринки свопів показують, що ймовірність зниження ставки в червні становить майже 60%, що вище, ніж на початку минулого місяця. Зниження вартості запозичень, як правило, є позитивним для дорогоцінного металу, який не пропонує жодних відсотків", - додає Bloomberg.

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У перші місяці цього року роль золота як активу-притулку також підкреслюється підвищеними геополітичними ризиками, а напади на судна в Червоному морі свідчать про ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Однак, ціни на злитки ще не досягли своїх пікових значень з поправкою на інфляцію, встановлених більше десяти років тому.

З початку нового тисячоліття золото подорожчало більш ніж на 600%, хоча з поправкою на інфляцію воно залишається нижче максимуму в 850 доларів, досягнутого в січні 1980 року, що еквівалентно більш ніж 3000 доларів в сьогоднішньому доларовому еквіваленті.

Спотове золото торгувалось на 0,8% вище на рівні 2130,61 доларів за унцію станом на 14:24 у Лондоні. Спотовий індекс долара Bloomberg не змінився. Срібло виросло, в той час як платина і паладій впали у ціні.

Економічна правда