31 украинская компания получила статус авторизованного экономического оператора - Минфин

В перечень авторизованных экономических операторов (АЭО), которым разрешено упрощенное таможенное оформление, уже вошли 31 отечественное предприятие.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что рост количества украинских компаний, получивших статус АЭО, имеет динамику, схожую с большинством стран ЕС в первые годы внедрения программы, а иногда ее превышает.

АЭО - это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Он предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего также можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами. Украина получила такую возможность в 2020 году.

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"Несмотря на войну, украинский бизнес воспользовался этой возможностью и существенно увеличил динамику в получении авторизаций АЭО. Так, за 3 года и 7 месяцев работы программы АЭО (по состоянию на начало марта 2024 г.) получено 31 авторизацию АЭО", - указывает Минфин.

Для сравнения, за первые четыре года функционирования программы АЭО в ЕС (2008-2011 годы) бизнес в более половины стран ЕС (17 государств-членов) имел похожий или значительно меньший, или даже нулевой темп наращивания авторизаций АЭО.

Бизнес в 11 государствах - членах ЕС имел больший темп наращивания АЭО.

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Украинские компании, которые сейчас находятся только на четвертом году внедрения программы и в условиях полномасштабной войны, в 2024 году уже получили 9 авторизаций АЭО (по состоянию на 5 марта).

"Таким образом, с начала 2024 г. они движутся схожими темпами с бизнесами лидирующих стран ЕС в наращивании АЭО в течение этого же периода (в Германии - 11, во Франции - 10, в Хорватии и Польше - по 7)", - констатировали в ведомстве.

Минфин

Напоминаем:

В сентябре прошлого года Кабмин принял постановление для облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения.