Уряд вирішив полегшити процес отримання митних спрощень бізнесом

Кабмін прийняв постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами Мінфіну, це позитивно вплине на бізнес.

"Прийняті зміни відображають результати практичного застосування митними органами та бізнесом діючих положень щодо надання авторизацій на застосування митних спрощень.

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Так, ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість більшій кількості підприємств отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії", - пояснили в міністерстві.

Так, запроваджена додаткова модель передбачає :

аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);

запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії в залежності від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;

на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

Попередньо у Митному кодексі України було також тимчасово знижено нормативні значення показників фінансового стану для підприємств, що претендують на отримання статусу АЕО.

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АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спрощеннями при митному оформленні.

Економічна правда