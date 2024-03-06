Vodafone вслед за "Киевстар" получит новый код на 10 миллионов номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала мобильному оператору "Водафон Украина" (Vodafone) разрешение на пользование кодом сети назначения 75 (+380 75).

Об этом сообщила пресс-служба НКЭК.

"Комиссия приняла решение выдать ЧАО "ВФ Украина" разрешение на пользование кодом сети назначения "75" для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на пять лет", - говорится в сообщении по итогам заседания регулятора.

В пресс-службе компании мобильного оператора в комментарии "Интерфакс-Украина" уточнили, что у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на "075" до конца текущего года.

Реклама:

"Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и существующих абонентов компании", - сообщили в компании.

Кроме этого, у клиентов оператора есть возможность выбрать номер с помощью страницы "Выбор номера" на сайте Vodafone и зарезервировать его. Сервис подбора номеров позволит также восстановить свой деактивированный номер.

Напоминаем:

Реклама:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала крупнейшему украинскому мобильному оператору "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения 77 (+380 77).