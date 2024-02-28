"Київстар" отримає ще один код на 10 мільйонів номерів - 077

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

"НКЕК ухвалила рішення видати приватному акціонерному товариству "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення "77" для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років", - йдеться в повідомленні.

У листі з проханням виділення коду мережі призначення "77" компанія пояснює, що додатковий номерний ресурс надасть змогу оператору не допустити виникнення дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів мережі для мобільного зв'язку.

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Крім того, збереже можливість для подальшого сталого розвитку наявних послуг, надасть змогу встановити достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації для зменшення кількості скарг від абонентів, створить ресурс на випадок поломки в мережі одного з операторів зв'язку.

Наразі "Київстар" використовує п'ять національних кодів мережі мобільного зв'язку NDC: "67", "68", "96", "97" і "98". Викристання кодів NDC дорівнює 79% їхньої загальної ємності.

Станом на 1 лютого 2024 року з кодом мережі "67" використовується мережа, призначена для мобільного зв'язку "Київстар", задіяно 6,9 млн номерів, з кодом мережі "68" - 7,7 млн, із кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн. Ємність кожного з кодів становить 10 млн номерів.

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"Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів "Київстар" у перспективі найближчих двох років", - сказано в тексті листа компанії.

Також компанія наголосила, що постійно проводить ревізію абонентської бази, в результаті якої звільнені абонентами номери використовуються повторно.

"Строк, після завершення якого виготовляються картки для повторного задіяння звільнених номерів, було зменшено з одного року до мінімально допустимого терміну - місяць для передплачених форм обслуговування. Це призводить до численних скарг абонентів, які придбали стартові пакети з номерами, які нещодавно використовували інші користувачі", - зазначено в ньому.