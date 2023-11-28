Безготівкові розрахунки стають все більш популярними в Україні

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В Україні кількість безготівкових операцій продовжує зростати, за третій квартал 2023 року їхня частка за сумою зросла до 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягає 93,5%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 972,5 млн шт., а їхня сума – 1 407,1 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначають, що безготівковими були 1 844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн. Частка безготівкових операцій у ІIІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягає 93,5%.

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Для порівняння за II квартал 2023 року ці показники становили 62,1% та 92,8% відповідно.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 309 грн (у II кварталі цього року – 310 грн);

з переказу з картки на картку – 1 854 грн (1 829 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 504 грн (495 грн).

Також надалі зростає і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками вересня цього року, збільшилася на 12% порівняно з січнем. Загалом більша частина (58%) активних платіжних карток у вересні – це безконтактні картки.

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Додається, що популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 32% до 11,3 млн штук. Решта операцій були безконтактними (з використанням безконтактної платіжної картки або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума у IІI кварталі 2023 року становила 381,1 млрд грн проти 344,5 млрд грн) у II кварталі.

Нагадаємо:

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на кінець жовтня 2023 року становила 97,3 тис осіб.