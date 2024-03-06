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За время оккупации на ЗАЭС зафиксировали более 150 грубых нарушений – Шмигаль

Среда, 6 марта 2024, 10:29 - Анастасия Дячкина

За два года оккупации российскими войсками Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации АЭС, каждое из которых может оказаться роковым.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, передает Укринформ.

"Два года назад вооруженные российские военные вопреки всем нормам международного права оккупировали Запорожскую атомную станцию", – отметил он.

Глава правительства назвал это беспрецедентным случаем в истории, который поставил континент на грань крушения.

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"С тех пор зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждое из которых может стать роковым", – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в отношении ЗАЭС власти государства имеют четкую и понятную позицию, а именно: "активировать жесткие санкции против РФ, задействовать все возможные инструменты МАГАТЭ и ООН, как можно быстрее вернуть украинский контроль над станцией".

Напомним:

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На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома". Еще в начале года на АЭС находились 360 сотрудников компании, в настоящее время доступ к станции закрыт.

ЗАЭС энергетика война
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