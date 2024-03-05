В феврале в общий фонд госбюджета поступило платежей почти на 190 миллиардов
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за февраль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 188,6 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 66,8 млрд грн - налога на прибыль и дивидендов от предприятий с государственной долей собственности
- 32,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 15,9 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 15,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено – 11,7 млрд грн);
- 12,6 млрд грн – акцизного налога;
- 3,7 млрд грн – рентная плата за пользование недрами;
- 3,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.
При этом другие платежи составили 8 млрд грн. Кроме того, в феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов). Денежные средства поступили в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.
Напомним:
В сводный бюджет за январь-февраль 2024 года поступило 252,2 миллиарда гривен, контролируемых Налоговой службой.
В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.