В феврале в общий фонд госбюджета поступило платежей почти на 190 миллиардов

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за февраль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 188,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

66,8 млрд грн - налога на прибыль и дивидендов от предприятий с государственной долей собственности

32,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

15,9 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;

15,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено – 11,7 млрд грн);

12,6 млрд грн – акцизного налога;

3,7 млрд грн – рентная плата за пользование недрами;

3,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

При этом другие платежи составили 8 млрд грн. Кроме того, в феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов). Денежные средства поступили в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.

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Напомним:

В сводный бюджет за январь-февраль 2024 года поступило 252,2 миллиарда гривен, контролируемых Налоговой службой.

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

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